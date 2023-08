Incidente ferroviario a Brandizzo | la croce sulla rotaia | l’ultimo post di una delle vittime – Il video

(Di giovedì 31 agosto 2023) Neanche 20 ore fa Michael Zanera, 34 anni, uno dei cinque operai morti dopo essere stati travolti da un treno regionale senza passeggeri vicino alla stazione dilinea Milano-Torino, aveva pubblicato unsu TikTok con unainfuocata nella saldatura di una. «È la prima volta che mi succede che mentre saldo lami esce un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiami tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me», ha scritto nel. Zanera lavorava, come i colleghi, per la Sigifer srl, che ha sede a Borgo Vercelli e opera nel settore dell’armamento. Le, morte sul colpo a causa del forte impatto, sono state tutte identificate. E in ...

Cinque operai sono stati travolti e uccisi intorno a mezzanotte in unall'altezza della stazione di Brandizzo sulla linea Torino - Milano: si tratta di addetti alla manutenzione ferroviaria che stavano lavorando sui binari e che sono stati ...Ci sarebbe un errore di comunicazione alla base della tragedia di Brandizzo, in provincia di Torino, dove, stanotte, in un tragico, hanno perso la vita cinque operai. I cinque addetti alla manutenzione dei binari - dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata in lavori di ...'Come si fa a dire che erano a pezzi, sono persone non puzzle' urla Cinzia una cugina di Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli la più giovane delle vittime dell'di questa notte a Brandizzo. Piange con la testa fra le mani. 'Era una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato da quando aveva 18 anni - dice - ora dobbiamo dirlo ...

Incidente Brandizzo, dalla velocità del treno all’errore di comunicazione: le ipotesi Sky Tg24

Nel fascicolo si ipotizzano i reati disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, tutti ancora a carico di ignoti ...(Adnkronos) – E’ una strage continua. Con il numero dei morti che si aggiorna continuamente nella macabra contabilità ufficiale delle vittime del lavoro. L’incidente ferroviario di Torino, con cinque ...