Incidente Brandizzo | dalla velocità del treno all’errore di comunicazione | le ipotesi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un errore dio un errore umano del macchinista, Polfer e Procura di Ivrea indagano sulla dinamica dell’ferroviario di ieri sera alla stazione di, alle porte di Torino, quando unha travolto a 160 chilometri orari un gruppo di operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Sul perché, entrando nello scalo, il locomotore non abbia rallentato gli inquirenti cercano risposte dall’esame dei documenti e dei fonogrammi. I messaggi trasmessi ai treni in transito contengono informazioni sullo stato dei binari, sull’orientamento degli scambi o sulla fine di eventuali lavori di manutenzione e potrebbero rivelare quante informazioni esatte il macchinista avesse in suo possesso.