Incidente Biella | si schianta con la moto contro una ringhiera | muore 18enne

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) –mortale questo pomeriggio a Sagliano Micca, nel biellese costato la vita a un giovaneciclista diciottenne. Ancora da chiarire la dinamica dell’su cui indagano le forze dell’ordine stradali, ma da una prima ricostruzione sembra che il giovane centauro abbia fatto tutto da solo andando arsiunasul lato della strada lungo un rettilineo. Inutili tutti i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto, il giovane è deceduto per le gravi ferite riportate. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

