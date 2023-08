Incidente a Pavia | auto si ribalta in un fosso | morte due donne

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Due, una di 71 anni, la conducente, e una di 89 anni, sonoin unstradale avvenuto sulla strada provinciale SP52 a Mede, in provincia di. L'è stata trovatata in unpoco prima delle 10 di questa mattina. Sono intervenuti sul posto l'elisoccorso, l'medica, l'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Due donne, una di 71 anni, la conducente, e una di 89 anni, sono morte in unstradale avvenuto sulla strada provinciale SP52 a Mede, in provincia di. L'auto è stata trovata ribaltata in un fosso poco prima delle 10 di questa mattina. Sono intervenuti sul posto ...Tragiconella serata di mercoledì 30 agosto in Lomellina , in provincia di. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la strada che collega Gravellona a Vigevano, inutili i ...... lungo la strada che collega Gravellona () a Vigevano (). L'uomo era in sella alla sua ... I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'. L'uomo deve ...

Pavia, ciclista travolto e ucciso da un'auto in Lomellina Sky Tg24

Due donne sono decedute dopo essere finite con l’auto in un canale a Mede, nel Pavese. La macchina sulla quale viaggiavano avrebbe sbandato, per motivi ancora da chiarire, finendo immersa nell’acqua ...(Adnkronos) – Due donne, una di 71 anni, la conducente, e una di 89 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale SP52 a Mede, in provincia di Pavia. L’auto è stata trova ...