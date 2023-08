In Italia non governa la legge dell' islam | colpo del governo | giustizia è fatta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Shabbar Abbas giungerà nelle prime orea mattina all'aeroporto Ciampino, a Roma, da dove, dopo le formalità di rito, sarà trasferito in carcere a Reggio Emilia. Lo rendono noto i carabinieria Compagnia di Reggio Emilia in una nota. Personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Poliziaa Direzione Centralea Polizia Criminale unitamente ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procuraa Repubblica di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, in data 31 agosto 2023 si sono recati in Pakistan dove hanno preso in consegna dalle autorità locali il detenuto Shabbar Abbas. L'uomo è ritenuto responsabile, assieme alla moglie Nazia Shaeen, al fratello Hasnain Danish, ai nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e ...