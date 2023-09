(Di giovedì 31 agosto 2023) L’saluta l’attesissimo ritorno delCastelvetere. Edizione, per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo, sulla scia di quanto accade in Italia per i più importanti Carnevali italiani. La 53esima edizione del, che dal 2020 appartiene al ristretto elenco dei Carnevali Storici tutelati dal Ministero della Cultura, si svolgerà il prossimo 2 settembre, proponendo un programma ricchissimo che, oltre alla tradizionale parata dei maestosi carri allegorici e dei gruppi di ballo, vedrà un laboratorio per bambine/i e adulti, il concerto di Mintcho Garrammone reduce dai successi dell’Ariano folk fl e dello Sponz Fest, DJ SET ed un ricchissima proposta enogastronomica con tutte le eccellenze del territorio. Il ...

L'saluta l' attesissimo ritorno del Carnevale Castelvetere . Edizione estiva, per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo , sulla scia di quanto accade in Italia per i ...L'saluta l' attesissimo ritorno del Carnevale Castelvetere . Edizione ESTIVA, per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo , sulla scia di quanto accade in Italia per i ...L'ufficio scolastico provinciale di Avellino era in reggenza da diversi mesi dopo il pensionamento di Rosa Grano, a lungo provveditore in. E sinelle scuole con un vero e proprio cambio ...

In Irpinia torna il Carnevale Castelveterese in versione estiva ... Il Denaro

Questa sera, alle ore 20, torna la “Passeggiata del Principe”, il tour guidato organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, per rivivere l’epopea dei Caracci ...Avellino – Questa sera, alle ore 20, torna la “Passeggiata del Principe”, il tour guidato organizzatodall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, per rivivere l’epopea d ...