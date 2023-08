Impruneta | liberato stabile occupato Piantedosi | “E’ il quarto in un mese in provincia di Firenze”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il ministro: "oggi a, indi, un altroabusivamente. Si tratta delimmobile sgomberato in poco più di unnel territorio della città metropolitana. L'ultimo di una lunga serie di interventi, già avviati in tutto il Paese, che proseguiranno con determinazione. Un segnale dell'impegno per il ripristino della legalità"

oggi a, in provincia di Firenze, un altro stabile occupato abusivamente. Si tratta del quarto immobile sgomberato in poco più di un mese nel territorio della città metropolitana. L'...oggi a, in provincia di Firenze, un altro stabile occupato abusivamente. Si tratta del quarto immobile sgomberato in poco più di un mese nel territorio della città metropolitana. L'...

MET - Prefettura di Firenze. Liberato a Impruneta, un altro stabile ... MET - Provincia di Firenze

Il ministro: “Liberato oggi a Impruneta, in provincia di Firenze, un altro stabile occupato abusivamente. Si tratta del quarto immobile sgomberato in poco più di un mese nel territorio della ...“Liberato oggi a Impruneta, in provincia di Firenze, un altro stabile occupato abusivamente. Si tratta del quarto immobile sgomberato in poco più di un ...