(Di giovedì 31 agosto 2023) La pubblicazione del bando per la costruzione del termovalorizzatore di Roma - che dovrebbe essere pronto entro l'autunno 2026 - era prevista ad agosto, ma al momento non si sa quando partirà la gara. La procedura è ancora ferma. Un'altra grana per il sindaco Roberto Gualtieri.