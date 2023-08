Ilary Blasi | il ‘gioiello’ non poteva passare inosservato | di cosa si tratta e che valore ha

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ex signora Totti stupisce ancora.ha approfittato dell’estate per sfoggiare qualdi molto prezioso, lasciando tutti a bocca aperta. Un matrimonio spesso non è per sempre, ee Francesco Totti (assieme a molti altri) ne sanno qual. Ma un gioiello, come dice un noto claim pubblicitario, sì. Non a caso il burrascoso divorzio tra il Pupone della Roma e l’avvenente soubrette si gioca a colpi di iniziative giudiziarie per stabilire a chi dei due appartengano ori e preziosi vari (oltre a un enorme patrimonio di mobili e immobili che i comuni mortali possono solo sognare). In tanti hanno difesodopo l’ultima polemica esplosa sui social. (Ansafoto – Grantennistoscana.it)E lei nei giorni scorsi, mentre si godeva ...

Un dolce pensiero per Noemi Bocchi : Francesco Totti ha dedicato una storia Instagram alla sua fidanzata per il suo 35esimo compleanno. Ieri sera, a mezzanotte in punto, l'ex capitano della Roma ha ...Il ricorso di. Il colpo di scena sui Rolex . Il centro della Longarina . La macchina perfetta . Totti: la dedica a Noemi Bocchi per il compleanno. Con un post social che li ritrae ...La seconda partecipazione smentita è quella di: si vociferava chepotesse tornare sul palco dell'Ariston come una delle co - conduttrici ma non c'è stata alcuna conferma da parte ...

Ilary Blasi cambia look e lo fa sapere così… OGGI

Tutto pronto in casa di Ilary Blasi per la piccola Isabel Totti, di 7 anni, che inizierà la scuola la prossima settimana. Proprio la conduttrice, nelle ultime ore, ha condiviso uno scatto ...Ilary Blasi, colta da un improvviso rimpianto. Era inevitabile per la showgirl tornare al suo passato, ecco i dettagli ...