Il week-end al cinema | da “Oppenheimer” a “Il sapore della felicità”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gérard Depardieu torna protagonista al. Sarà al centro delle scene del film “Il”, che approda nelle sale giovedì 31 agosto. Altre novità sono rappresentate da Manodopera, Conversazioni con altre donne con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, “Amleto è mio fratello” con Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni, e “L’ordine del tempo” con Claudia Gerini e Alessandro Gassmann. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Tartarughe Ninja: caos mutante”, “The equalizer 3: senza tregua”, “” e “Jeanne du Barry – La favorita del re”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 31 AGOSTO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “” (ore 20:30); “Jeanne du Barry ...

Per questoanche TV trasmetterà in diretta come Sky:. Sabato 2 settembre ore 16: F1 - qualifiche. Domenica 3 settembre ore 15: F1 ...Scultori all'opera - Nell'ambito di questo ormai imperdibile appuntamento d'inizio settembre con la creatività, l'artigianalità e quant'altro ruota attorno al legno, si potrà ammirare all'opera anche ...Nessun Iframes PREMOSELLO - 31 - 08 - 2023 - - Il prossimo, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, si terrà l'annuale festa all'Alpe Lut, una delle porte di ingresso alla Val Grande, a circa 800 metri di quota poco sopra Colloro di Premosello ...

Speciale week-end: cosa fare a Salerno e provincia dal 1 al 3 settembre SalernoToday

Temperature a quota 40-42°C nei prossimi giorni: ecco le previsioni aggiornate per il fine settimana e dove farà più caldo ...Sta per iniziare un altro anno scolastico, ma con i rincari, per alcune famiglie procurare tutto il materiale da portare in aula è sempre più difficile. Libri, penne e quaderni sono alcuni dei numeros ...