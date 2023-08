Il tormento delle ombre cinesi

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente «assoluto» Xi Jinping deve fronteggiare gravi emergenze economiche e sociali. E la presidente del Consiglio gli parlerà presto anche dell’addio italiano alla Via della seta. In autunno Giorgia Meloni sarà attesa dalle proverbiali fatiche di Ercole. Non dovrà infatti solo fare i conti con la manovra di Bilancio e con gli arcigni guardianifinanze pubbliche, con le parti sociali che incalzano e con i propri partner di coalizione che promettono di non essere da meno. Anche il fronte della politica internazionale, dove ha finora giostrato con abilità, si preannuncia carico di sfide. E non può permettersi di sbagliare un solo colpo. A fine anno, infatti, la presidente del Consiglio dovrà raccogliere dal Giappone il testimone della presidenza G7. Il calendario serratoministeriali e del summit dei capi di Stato e di governo scandirà ...