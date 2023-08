(Di giovedì 31 agosto 2023) Non si intravede una fine per la terribile guerra civile in. Dalla metà di aprile, le truppeesi fedeli al militare più alto in grado del paese, il generale Abdel Fattah al Burhan, si sono scontrate con le Forze di supporto rapido (Rsf), una potente fazione paramilitare che un tempo operava in stretto coordinamento con l’esercito. Le loro battaglie sono uno scontro vecchio stile tra signori della guerra rivali, che si contendono il territorio e il potere. E hanno devastato una nazione di 46 milioni di persone, causando migliaia di morti, circa un decimo della popolazione di sfollati e milioni di persone senza cibo né cure mediche. Martedì Burhan è andato in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi. Una vaga dichiarazione del governo egiziano, che è stretto alleato di Burhan, ha manifestato preoccupazione per “la ...

... dopo Ciad, Mali, Guinea,, Burkina Faso e Niger. La natura di quest'ultimo, però, sembra ... La Francia, per bocca del primo ministro Elisabeth Borne, ha dichiarato che "seguendo gli eventi in ...di Alberto Galvi - Egitto, Etiopia ehanno ripreso i negoziati sulla controversa diga Gerd, dal valore di 4,6 miliardi di dollari, che l'Etiopiacostruendo sul Nilo Azzurro. La ripresa dei colloqui è arrivata dopo che il mese ...In, in preda a una guerra civile da alcuni mesi, i leader civili di transizione, che avrebbero dovuto guidare il Paese verso la democrazia dopo 30 anni di dittatura, sono stati estromessi il ...

Il Sudan sta collassando tra crimini orribili, fame e disinteresse Il Foglio

Il golpe nel golpe è diventato una guerra civile violenta: non si vede una via d’uscita. Le azioni diplomatiche ...Un filo conduttore è la crisi di molti esperimenti democratici in Africa: solo il 38% degli africani è soddisfatto di come di come funziona la democrazia, le loro élite intellettuali la associano all’ ...