Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi indagato dopo la lite in Consiglio comunale

La replica: 'Inadatto a fare il, Bandecchi: 'quando parla ildevono stare tutti zitti, sono stato buono ma se rompono gli do due schiaffi davvero'. Richiesto intervento di ...Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dell'Umbria, ildiStefano Bandecchi è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che i carabinieri del comando provinciale diavevano trasmesso gli atti di quanto loro riferito dai ...Non solo critiche social e proteste politiche. Ora per ildiStefano Bandecchi potrebbero arrivare anche guai giudiziari . Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria, sarebbe infatti stato iscritto nel registro degli indagati, come atto ...

Il sindaco di Terni Bandecchi indagato dopo la rissa in consiglio comunale la Repubblica

Il sindaco di Terni risulta indagato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, dopo la tentata rissa di ...Rissa sfiorata durante il Consiglio comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e alcuni consiglieri: il primo cittadino è indagato ...