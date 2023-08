Il segretario della Nato Stoltenberg ha elogiato la controffensiva ucraina

Un po' è vero ma un po' è propaganda. Jens Stoltenberg,generaleNato, ha elogiato i progressicontroffensiva ucraina, sottolineando che "ha sempre superato le aspettative". "Stanno respingendo i russi, riescono a superare alcuni di ...Il postMeloni su Twitter: 'Vicini ai familiari delle vittime' Twitter Airaudo: 'Dopo 16 ... A dirlo è Giorgio Airaudo ,generale Cgil Piemonte. 'Il sistema dei subappalti e degli ...... come il senatore Marco Silvestroni (Presidenza del Senato), Giancarlo Frascarelli (...Zacchei (Assessore ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia) e Vincenzo Palombo (Presidente...

Ambasciatori in riga. La mail del segretario della Farnesina ai diplomatici: “Allineatevi al governo” La Stampa

“Lo scorso 4 agosto, su convocazione dell’Asp di Messina, si è svolto un incontro sindacale avente per oggetto la proposta di collaborazione formulata ...“Lo scorso 4 agosto, su convocazione dell’Asp di Messina, si è svolto un incontro sindacale avente per oggetto la proposta di collaborazione formulata dalla Fondazione Giglio per la gestione dell’ospe ...