Il pretesto

(Di giovedì 31 agosto 2023) di Luca Anedda. Un. Questo è quanto il Presidente francese Macron sta cercando attivamente per intervenire militarmente in Niger...

L'assistente sociale, dunque, con ildi prendersi cura della casa, avrebbe indotto l'anziana donna a consegnarle le carte di pagamento, a rilasciarle deleghe ad operare ed a cointestarle ...Per essere i due principali leader della coalizione che ha vinto le elezioni meno di un anno fa, e sorregge l'attuale governo, non c'è male; anzi, non c'è bene e ognisarà buono per ...... ex astronauta e amministratore della Nasa, che ritiene plausibile lo scenario in cui Pechino possa iniziare a 'rivendicare il territorio sulla Luna con ildella ricerca scientifica'. Quanto ...

Caivano, “reddito di cittadinanza solo un pretesto”. Cosa sa Donzelli sulle minacce a Meloni Il Tempo

Valanga di minacce nei confronti di Giorgia Meloni alla vigilia della visita a Caivano, dove sono state perpetrate violenze sessuali atroci nei ...Un gruppo di ultrà del Flamengo ha utilizzato a pretesto il compleanno di Gabigol per dar sfogo a tutta la propria rabbia per i risultati pessimi ...