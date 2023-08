Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler | Gemma smette di lavorare nel grande magazzino

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cosa accadrà nel corsopuntate de Il, che andranno in onda dall’11 al 15 settembre 2023 in prima visione su Rai 1? Glifanno sapere che si parlerà in particolar modo del segreto custodito dalla contessa. Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, nel corso dei nuovi appuntamenti scoprirà di essere mamma. Ci sarà spazio anche per tornare a parlarevicende riguardanti, la giovane Zanatta prenderà una decisione importante riguardo al suo futuro. Il8, la contessa diventa mamma Glifanno sapere che nel corso dei primi appuntamenti stagionali de Ili ...