Il padre di Saman domattina in Italia | Nordio | Passo avanti verso la giustizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Shabbar Abbas, ildi, arriverà nelle prime ore diall'aeroporto di Roma Ciampino, dopo la decisione delle autorità pachistane di estradare inildella 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Dopo le formalità di rito, l’uomo sarà preso in consegna dalla Polizia penitenziaria e portato nella casa circondariale di Roma, in attesa della definitiva traduzione in un carcere emiliano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

'IldiAbbas è stato estradato, ora potremo giudicarlo per l'orrendo omicidio della figlia. L'omicidio della povera, che è stata uccisa dai suoi genitori e dai suoi familiari perché non ...Nelle immagini Shabbar Abbas,di, in partenza per l'Italia dopo l'estradizione. L'uomo arriverà nelle prime ore di domani mattina all'aeroporto di Ciampino da dove, espletate le formalità di rito, sarà preso in ...Roma, 31 ago. " "L'estradizione in Italia deldiAbbas è un passo importante per la riaffermazione dello Stato di diritto e per sottolineare una volta di più che nella nostra nazione non la fa franca chi crede di portare indietro di ...

Il padre di Saman sarà estradato in Italia, ma i tempi si allungano AGI - Agenzia Italia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il governo pakistano ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre di Saman. La notizia è stata confermata all’Agi dal suo legale Mahmood Akhtar… Leggi ...