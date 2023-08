Il padre di Saman Abbas in volo verso l’Italia | arrivo venerdì a Ciampino

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo il sì del governo pakistano e una lunga battaglia per evitare l’estradizione, l’aereo con a bordo Shabbar, ildiuccisa dalla famiglia perché si opponeva a n matrimonio forzato, è decollato da pochi minuti da Islamabad. L’uomo, che è imputato nel processo per il femminicidio della figlia insieme ad altri parenti e alla moglie (ancora latitante), arriverà nelle prime ore della mattina diall’aeroporto di Romada cui, espletate le formalità di rito, sarà preso in consegna dalla Polizia penitenziaria e portato nella casa circondariale di Roma in attesa del trasferimento in un carcere emiliano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.alle 10.30 il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, incontrerà gli organi di informazione ...

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha festeggiato il risultato: "L'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, imputato per l'omicidio della figlia, è frutto anche di un grande lavoro ...'IldiAbbas è stato estradato, ora potremo giudicarlo per l'orrendo omicidio della figlia. L'omicidio della povera, che è stata uccisa dai suoi genitori e dai suoi familiari perché non ...Nelle immagini Shabbar Abbas,di, in partenza per l'Italia dopo l'estradizione. L'uomo arriverà nelle prime ore di domani mattina all'aeroporto di Ciampino da dove, espletate le formalità di rito, sarà preso in ...

Omicidio Saman, estradizione padre in Italia: arrivo venerdì, ultime notizie Adnkronos

“Un passo in avanti affinché – dopo un atroce delitto – la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l’It ...Il governo pakistano ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre di Saman. La notizia è stata confermata all’Agi dal suo legale Mahmood Akhtar… Leggi ...