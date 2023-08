Il monito di Vincenzo | ' Fame e concentrazione Dovremo essere maturi'

(Di giovedì 31 agosto 2023)Italiano lancia unin vista della partita contro il Rapid Vienna: la Fiorentina devematura e attenta mentalmente per superare il turno. Mercato e singoli giocatori sono al ...

Italiano lancia unin vista della partita contro il Rapid Vienna: la Fiorentina deve essere matura e attenta mentalmente per superare il turno. Mercato e singoli giocatori sono al ...Il motoristaStumpo, corallaro di Torre del Greco, sacrifica la vita per liberare il ...sarebbero esistiti se nel 2018 l'ammiraglio Giovanni Pettorino non avesse usato la vicenda come...La memoria è il ricordo che segna il nostro pensiero e lo guida ma si fa anchee dovere di ...America Ospiti del festival con le loro incursioni poetiche e musicali il poeta milanese...

Il monito di Vincenzo: "Fame e concentrazione Dovremo essere ... Quotidiano Sportivo

Vincenzo Italiano lancia un monito in vista della partita contro il Rapid Vienna: la Fiorentina deve essere matura e attenta mentalmente per superare il turno. Mercato e singoli giocatori sono al cent ...«Un viaggio della memoria è un viaggio denso, di impressioni, informazioni, luoghi e persone. È un percorso dentro una storia dove nessun argomento viene dato per scontato». Giunge alla terza edizione ...