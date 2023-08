Il lato oscuro della mia famiglia | alle 21 20 su Rai 2 | ecco la trama della miniserie

Ildella mia famiglia è la produzione tedesca attualmente in onda su Rai Due. La serie TV di genere thriller ha registrato un grande successo in Germania. Ildella mia famiglia, ...E' la miniserie tedesca, record di ascolti in Germania, "Ildella mia famiglia", in onda mercoledì 30, giovedì 31 agosto e sabato 2 settembre alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai ...Stasera 31 agosto alle 21:20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata de Ildella mia famiglia , miniserie thriller che in Germania ha battuto i record di ascolti. Al centro della storia ci sono i Klettman travolti da un'inimmaginabile tragedia quando Peter, il ...

"Il lato oscuro della mia famiglia" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

In prima Tv assoluta su Rai 2 gli episodi 4 e 5 della miniserie tedesca "Il lato oscuro della mia famiglia": ecco la trama.«Il desiderio è una cosa molto più oscura e terribile di quanto la società moderna voglia farci credere»: la toccante Laudatio durante la consegna del Leone d’oro alla carriera alla regista durante la ...