Il governo si sta finanziando la manovra con la benzina

(Di giovedì 31 agosto 2023) I fondi a disposizione delMeloni per la2024 non abbondano, ma una mano potrebbe arrivare dai carburanti. Il prezzo die diesel continua infatti ad aumentare, così come le entrate per le casse statali da Iva e accise. Queste risorse saranno fondamentali in vista della...

Tajanitentando di trasformare Fi in un partito vero dove si discute, si dibatte e... Forza ... Riesce ostico credere che Renzi sia disponibile a mettersi in collegamento con il, non si ...China National Nuclear Corporation (Cnnc) ha già firmato accordi colarabo per le città '... Il regno ha commissionato a Cnnc l'esplorazione di 9 potenziali giacimenti d'uranio e Riad...Meloni deve dire con chiC'è chi soffia sulle polemiche per una breccia in FdI Appalto ...giorno ancora di vacanza da parte della premier Giorgia Meloni (blindatissima in Albania) poi il...

Appendino: “Il governo sta solo cercando scuse. Il 110% decisivo per la crescita del Pil” La Stampa

Clima (Italia) La giunta Cirio cambia idea a pochi giorni dall’entrata in vigore del blocco. Di Mauro Ravarino ...La premier: è presto per anticipare le misure. Ne stiamo ancora discutendo col ministro dell'Economia e con i ministri. Tra gli obiettivi il taglio ...