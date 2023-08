Il governo è riuscito ad affossare anche l’occupazione | a luglio è in calo dopo 7 mesi di crescita

(Di giovedì 31 agosto 2023) Prima ha affossato la, con un secondo trimestre del 2023 di contrazione inatteso. Poi ilin un’altra impresa: far scendere,diversidi salita costante,. Gli ultimi dati Istat sul mondo del lavoro sono tutt’altro che positivi, come dimostra innanzitutto l’aumento del tasso di disoccupazione: aè cresciuto di 0,2 punti percentuali raggiungendo il 7,6%. Va meglio sul fronte della disoccupazione giovanile, che scende dello 0,2% e si attesta al 22,1%. Nei dati Istat si evidenziache il numero di persone in cerca di lavoro cresce di 37mila unità rispetto al mese precedente, ovvero l’1,9% in più.scendesette ...

In un coacervo di promesse belluine e di volumi altissimi Renzi èa fare massa su cose ... Una semplice proposta: ilMeloni ha stanziato nella scorsa legge di bilancio 892 milioni di ......Marine Le Pen ha sottolineato i risultati - a suo dire penosi - della politica africana del. ha lamentato su X che 'non è stato dato alcun preavviso' e che 'il Gabon èa liberarsi ...... ha detto che ildi breve durata sostenuto dai civili non èa essere davvero inclusivo, ha lottato contro le forti pressioni economiche e ha lasciato aperta la porta agli uomini dell'...

Il governo Meloni non è riuscito a decongestionare i porti siciliani Fondazione Openpolis

C’è un animale a cui gli americani danno la caccia, anche nelle strade di Brooklyn, anche i bambini. È così entrato nell’immaginario che un designer di New York per l’ultimo Halloween gli aveva dedica ...«La più grande truffa ai danni dello Stato». Sul Superbonus al 110%, Giorgia Meloni non è andata molto per il sottile. Preoccupata dalla tenuta dei conti pubblici in ...