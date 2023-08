Il fascino e le potenzialità del robot umanoide Nao

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Esplorando : Una visione avvincente del futuro tecnologico Nel vasto mondo dellaica, ilNao emerge come un’affascinante e avanzata creazione che sfida i limiti dell’ingegneria e della tecnologia. Creato dall’azienda francese SoftBankics, Nao è un piccolodalle sembianze umane che ha catturato l’attenzione di ricercatori, appassionati di tecnologia ed educatori in tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, le applicazioni e il futuro potenziale delNao. Le Caratteristiche di Nao Nao è stato progettato con grande attenzione ai dettagli per assomigliare a una figura umana in miniatura. Misura circa 58 centimetri di altezza, ha braccia, gambe, una testa e un corpo snodati che gli consentono ...