Il dramma privato di Pavard | contra cosa ha combattuto | straziante

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'Inter ha scelto Benjamine Benjaminha scelto l'Inter. Una lunga rincorsa, sicuramente complicata, a volte quasi insperata, ma che alla fine giunge al suo naturale lieto fine. Perché, appunto, si trattava di un matrimonio che, semplicemente, si doveva fare: per il volere dell'Inter, che non prendeva in considerazione alternative al 27enne francese, per il volere del difensore, che non accettava destinazioni diverse da Milano, vuoi per la competitività dei nerazzurri, vuoi per una scelta personale, di vita, trasferendosi nella città meneghina. Pare, addirittura, che un ruolo nella decisione lo abbiano avuto anche i suoi grandi amici della Francia, i milanisti Olivier Giroud e Theo Hernandez, i quali l'avrebbero convinto della vita milanese. Tra i promessi sposi, a nulla è servita la resistenza del Bayern Monaco, nei panni di Don Rodrigo, ...