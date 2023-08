Il Dirigente scolastico e il docente nella scuola dell’autonomia Il Paradigma dell’intelligenza artificiale nel processo educativo | a a 2023-2024

"Un'altra conseguenza fondamentale " conclude Eleonora Corrado,dell'istituto comprensivo "Paradiso" di Messina " è quella che riguarda i posti di lavoro, non soltanto delle ..."Lei ha fatto dell'inclusione - prosegue la lettera rivolta al- il marchio di fabbrica della nostra comunità, assicurando a tutti un porto sicuro in cui attraccare; ci ha tenuto ...La presidente della rete C. I. S. A. - Comunità Istituzioni Scolastiche Andriesi - , Dora Guarino, a nome di tutti i dirigenti andriesi, saluta il collega, professor Carlo Zingarelli, che oggi lascia ...

Il dirigente scolastico, il D.S.G.A. ed il Piano di Formazione del personale ATA dell'istituto - Orizzontescuola+ Orizzonte Scuola Notizie

Sulla città di Monza, il top della complessità spetta al Mosè Bianchi (una fascia A con 73 punti) per avere circa 1000 studenti, tra diurno e serale nei diversi indirizzi; nella fascia B 12 scuole e ...Il benvenuto ai nuovi dirigenti Francesco Delzio, Michele Luca Palmitessa e Filomena Cannone ...