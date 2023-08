E' la frase pronunciata durante una diretta televisiva dell'emittente 'Rete Veneta' dalregionale diJoe Formaggio, ex sindaco di Albettone, 'abbonato' alle polemiche per le ...... parcheggio di scambio: l'amministrazione è sorda - precisa il capogruppo consiliareal Comune, ... ma è rimasta inascoltata sottolinea ildel Municipio II, Virginia Ambruosi - Ad oggi ...Nota delle segreterie regionali di, Fi, Lega, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi. "Fumata bianca per la candidatura del Sindaco di ... Primo dei non eletti alla Camera dei Deputati nel 2018 e...

Il consigliere Fdi, 'maggioranza veneti deve avere pelle bianca' Agenzia ANSA

VENEZIA, 31 AGO - "Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no E anche la gente la pensa così". E' la frase pronunciata durante una diretta televisiva dell'emi ..."Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no E anche la gente la pensa così". È la frase pronunciata durante una diretta televisiva dell'emittente 'Rete Veneta ...