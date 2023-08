Il consigliere di FdI Joe Formaggio | “In Veneto voglio più cittadini di pelle bianca” E Donzelli annuncia provvedimenti a nome del partito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nuova bufera su Joeregionaledi Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone (Vicenza), noto per le sue frequenti uscite razziste e omofobe. Nel corso della trasmissione Focus di Rete venetasi è espresso così a proposito dei migranti: “vedere la maggioranza deiveneti di. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così”. E poi: “Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l’unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l’Italia la seconda Africa, nonvedere ilcon la maggioranza didi colore scuro”. Immediata la reazione del ...