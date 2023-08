Il caso Rubiales non pregiudica la candidatura ibero - marocchina per i mondiali 2030

(Di giovedì 31 agosto 2023) "Lacongiuntaper organizzare i, di cui fa parte il Portogallo, non è in discussione con l'attuale controversia che coinvolge il presidente (sospeso) della ...

(Photo by GABRIEL MONNET / AFP) Dopo il 'Hermoso',è stato condannato a tre mesi di squalifica . El Mundo scrive: " La 'sospensione provvisoria' con cui la Fifa ha punito Luis ...Alvise Pérez ha pubblicato sui social un video in cui si vede la Hermoso scherzare con le sue compagne di squadra poco dopo il bacio conNuova svolta nel. A riportala è il Mundo Deportivo che scrive che nella giornata di oggi 'sono venute alla luce alcune immagini in cui si vedono Jenni Hermoso e diverse giocatrici che scherzano e ridono ...... portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulche sta tenendo banco in Spagna. PAROLE - C'è un problema critico di sessismo ...

CASO RUBIALES: LA MADRE CONTINUA ISOLAMENTO E SCIOPERO DELLA FAME - Sportmediaset Sport Mediaset

Il quotidiano spagnolo El País ha scritto che le giocatrici di calcio spagnole sono « esplose » contro Rubiales. Le reazioni sono arrivate prima di tutto dalle compagne di squadra di Hermoso: Alexia ...Lo ha affermato oggi il segretario di Stato portoghese per la gioventù e lo sport ,Joao Paulo Correia: Marocco, Spagna e Portogallo sono candidati per ospitare i mondiali ...