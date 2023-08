Il caso di Jaiden | espulso dall’aula per una bandiera libertaria sullo zaino

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) È dimostrato: i liberal, se fossero vissuti ai tempi della Rivoluzione americana, sarebbero stati dalla parte degli inglesi. In una scuola del Colorado, la Vanguard School, un ragazzino di 12 anni chiamatoè statoperché sul suoaveva diverse pezze, fra cui quella della Gadsden Flag,icona della Rivoluzione, gialla con un serpente a sonagli in guardia e la scritta “Don’t tread on me” (non calpestarmi). Le surreali motivazioni della scuola La, disegnata nel 1775 da Christopher Gadsden, uno dei leader rivoluzionari di Charleston, è ora condannata per “simbolo che riconduce alla schiavitù” e intrinsecamente “razzista” o anche “suprematista”. Nelle surreali conversazioni fra la famiglia die il personale ...