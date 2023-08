Il caldo non è finito | sabato arriva Bacco | punte di 40 gradi nelle isole

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Se pensavate che con l’arrivo del ciclone Poppea, l’estate fosse finita e che l’anticiclone africano avesse terminato di soggiornare in Italia, vi sbagliavate di grosso. Nei prossimi giorni il rovente alito del Sahara inizierà a incamminarsi per raggiungere l’Italia”. Lo afferma Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it confermando il ritorno dal primo weekend di settembre dell’anticiclone africano che, in onore del mese del vino e della vendemmia, è stato denominato “”. “Il ciclone Poppea ha lasciato l’Italia, ma dietro di sé lascerà una debole scia di instabilità – prosegue l’esperto -. E’ così che in attesa dell’arrivo di, giovedì e venerdì ci saranno alcune precipitazioni. Giovedì dei rovesci o brevi temporali potrebbero interessare Liguria, l’Emilia, il Triveneto e alta Toscana, venerdì le precipitazioni saranno più probabili sul Piemonte, ...