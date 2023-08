Il bonus trasporti dal 1° settembre | click day con risorse limitate

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo il blocco di metà agosto, dalle ore 8 di venerdì 1°2023 riparte il. Torna quindi la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro, accedendo alla pagina dedicata all'agevolazione...

...stati rottamati 704 autobus inquinanti e la quota di emissioni è stata ridotta notevolmente grazie agli interventi del110 per cento. Il lavoro è in corso e coinvolge ministeri dei, ...... importo di fatto azzerato per chi utilizza il, una misura unica nel panorama nazionale, poiché con la 'formula Umbria' gli studenti aderenti hanno avuto vantaggi notevoli. Con il ...L'obiettivo del confronto tecnico tra i ministeri dei, dell'Ambiente e Sicurezza ...autobus inquinanti e la quota di emissioni è stata ridotta notevolmente grazie agli interventi del...

Bonus trasporti 2023: nuove domande dal 1° settembre LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

L’assessore Melasecche tira per la giacchetta il rettore Maurizio Oliviero "L’anno scorso abbiamo investito 400mila euro. Cosa fa l’Università".Ultime ore prima del nuovo round sul bonus trasporti. Il 1° settembre sarà il cosiddetto "click day": dall'inizio del mese, infatti, si potrà chiedere il sostegno, intercettando i fondi rimasti a ...