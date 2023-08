“I lavori dovevano…” Spunta l’altra verità sull’incidente del treno

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il tragico incidente ferroviario di Brandizzo, nel quale hanno perso la vita cinque operai di una ditta esterna appaltatrice dei, ha scosso l’Italia. La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha espresso la sua costernazione e il suo cordoglio, ma si è anche immediatamente mossa, in collaborazione con le autorità competenti, per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Come riporta Fs News, al centro delle indagini c’è il rispetto delle procedure di sicurezza, in particolare la questione se idi manutenzione dovessero iniziare solo dopo il passaggio del. Secondo RFI, idi manutenzione, in questo caso relativi all’armamento (binari, traverse, massicciata), sono usualmente assegnati a imprese esterne qualificate e certificate e vengono eseguiti in assenza di circolazione dei treni. ...