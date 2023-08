Holm | «Atalanta | onorato di indossare questa maglia Darò il massimo»

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’esternoè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Le prime dichiarazioni da nerazzurro dopo la firma L’ha dato l’ufficialità sull’arrivo dell’esterno Emil. Ecco le sue prime dichiarazioni in nerazzurro LE PAROLE – «Molti giocatori svedesi hanno indossato ladell’: un grande onore essere qui. Felice di essere a Bergamo, eilimpegno per questi colori: lasudata sempre».

Ha scelto la maglia numero 3 lasciata libera da Joakim Maehle, passato al Wolfsburg, il nuovo laterale dell', Emil. Il club nerazzurro l'ha appena ufficializzato con la formula del prestito (oneroso, a 2 milioni) stagionale con diritto di riscatto (8,5) dallo Spezia. Il nazionale svedese classe 2000.

