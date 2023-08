Hollywoodgate | la recensione | l' inquietante cronaca del regime Talebano

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) La nostradi, documentario del regista Ibrahim Nash'at che all'anniversario della presa del potere dei Talebani in Afghanistan, racconta alla Festa del Cinema di Venezia 2023 le atrocità di uno dei regimi più terrificanti del pianeta. Presentato fuori concorso all'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia,è un documentario in grado di provocare profonda inquietudine facendo riflettere lo spettatore non solo sull'attuale situazione dell'Afghanistan, ma anche sulle responsabilità della politica occidentale. Il film arriva alla manifestazione esattamente all'anniversario della presa del potere da parte dei Talebani a seguito dell'abbandono del paese da parte dell'esercito americano. Non una data a caso, quindi, scelta con molta probabilità per svegliare le coscienze, per rimarcare una linea ...