Heather Barnett | chi era la donna uccisa da Restivo? A scoprire il corpo sono stati i figli | tutta la storia

Il riferimento è al caso di, sarta inglese ritrovata morta nel bagno della sua casa a Bournemouth, cittadina balneare nel sud dell'Inghilterra, il 12 novembre 2002. A scoprire il ...Restivo sta scontando la pena detentiva in Inghilterra, dove è stato condannato anche per un altro delitto, quello di, una sarta inglese uccisa il 12 novembre 2002 a Charminster, un ...In questo episodio impariamo a conoscere una nuova vita di Restivo, fino al suo incontro con, una sarta sua vicina di casa. Furono i due figli a ritrovarne il corpo, mutilato, in ...

Omicidio Heather Barnett, cosa sappiamo sul caso della donna inglese uccisa da Restivo Sky Tg24

Restivo nel 2002 si era trasferito in Inghilterra da qualche mese, si era sposato ed era andato a vivere nella zona di Richmond Park di Bournemouth, a pochi passi dalla casa di Heather Barnett. A ...Restivo sta scontando la pena detentiva in Inghilterra, dove è stato condannato anche per un altro delitto, quello di Heather Barnett, una sarta inglese uccisa il 12 novembre 2002 a Charminster, un ...