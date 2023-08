Hamilton - Mercedes | il rinnovo è ufficiale | ecco fino a quando

RAPPORTO ULTRADECENNALE La storia ormai decennale tra Lewise lasi allunga così di un ulteriore biennio, portando a 13 le stagioni totali assieme per il binomio. Con la scuderia ...L'annuncio tanto atteso arriva alla vigilia del GP d'Italia. Lewishanno raggiunto l'accordo per proseguire insieme fino al 2025 . Il contratto avrà durata biennale e vedrà Lewis far coppia con Russell. Un lungo discutere di dettagli e impegni ..."La nostra storia non è finita, siamo determinati a fare ancora di più", dice il sette volte iridato LONDRA (INGHILTERRA) - Lewise George Russell saranno al volante delle dueanche nelle prossime due stagioni: la scuderia tedesca ha ufficializzato il rinnovo di entrambi i piloti fino al 2025. Estenuante e ...

