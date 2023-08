Ha un film in promozione | tu pensa Ma siccome nessuno legge i cast dei film | fan e addetti ai lavori si sono sorpresi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Incredibile ma vero, a Venezia, nel posto dove si svolge annualmente la Mostra del Cinema, Patrick Dempsey è arrivato per promuovere un: Ferrari di Michael Mann. Nel biopic di corse, dolori per la perdita di un erede, Penélope Cruz dal grilletto facile e una strepitosa Daniela Piperno nel ruolo della mamma di Enzo (Ferrari), il buon Patrick non ha la parte principale. Ferrari di Michael Mann, il teaser trailer X ...

...Excelsior includerà un intervento dell'Alta Scuola sul Rapporto Gender Balance in Italian, ... Fausto Colombo, Prorettore con delega alle attivita' di comunicazione edell'immagine dell'...La campagna è stata molto divertente da girare e spero che tutti apprezzino non solo il, ma ...rappresenta il palcoscenico ideale per Heineken in cui raccontare il proprio operato nella......essere solo un modo per la Blumhouse di aggirare le regole che disciplinano i tipi di... I membri del cast e della troupe illustrano la premessa del, ovvero che Suor Irene viene chiamata ...

Adam Driver, orgoglioso di rappresentare un film indipendente Agenzia ANSA

L’80esima edizione della kermesse si è aperta ieri con Comandante di Edoardo De Angelis (con Pierfrancesco Favino) e il Leone d'oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Oggi sono tre le ...Adam Driver è una star americana, è il protagonista di Ferrari di Michael Mann, uno dei 5 film Usa in concorso, ed è alla Mostra di Venezia per deroga sindacale. (ANSA) ...