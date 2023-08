Guardate più o meno ossessivamente chi mette i like sui profili dell' ex? State facendo likeing

(Di giovedì 31 agosto 2023)ing, ovvero spiare chiilai post dei propri ex. Neologismo tipico’era dei social, identifica un comportamento che non è poi così strano o insolito. Anzi. La curiosità di sapere come prosegue la vita del proprio ex fidanzato-compagno-marito è una cosa normalissima, che ovviamente in questa epoca è amplificata da Facebook&Co. Il vero problema è quando questo atteggiamento diventa ossessivo, una patologia. L’amore parte da se stesse: è la chiave ...

Ci saràimprevedibilità, perché con la formula attuale sappiamo spesso, da novembre, chi si ...cosa è successo nel basket. Hanno una Superlega chiamata Euroleague e il basket non se la ...... la serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali... Per altri contenutiil primo trailer di The Continental .Per esempio guardiamo ancora all' intelligenza artificiale (IA) che resta una delle tecnologie... Macome nella storia questi due dati andavano a braccetto. Oggi divergono. Tutto normale ...