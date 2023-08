Gruppo Grifal | dal 2013 reinvestito il 9% del fatturato in ricerca e sviluppo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cologno al Serio. Negli ultimi 10 anni ilhamediamente il 9% del proprioine prototipi di macchine innovative cioè quasi 6 volte in più della media italiana (1,51% sul PIL). È quanto emerge dalla quarta edizione del bilancio di sostenibilità di, la prima che coinvolge l’interoattivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 e quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Uno sforzo che ha permesso aldi realizzare in questi anni 21 brevetti in 22 Paesi. “Il 2022 – ha dichiarato Fabio Gritti, Presidente e CEOGroup – ha fatto segnare migliori performance aziendali nell’impatto ambientale, sociale e di governance: i ...

Negli ultimi 10 anni ilha reinvestito mediamente il 9% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e prototipi di macchine innovative cioè quasi 6 volte in più della media italiana (1,51% sul PIL). È quanto ...Negli ultimi 10 anni ilha reinvestito mediamente il 9% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e prototipi di macchine innovative cioè quasi 6 volte in più della media italiana (1,51% sul PIL). È quanto ...Negli ultimi 10 anni ilha reinvestito mediamente il 9% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e prototipi di macchine innovative cioè quasi 6 volte in più della media italiana (1,51% sul PIL). È quanto ...