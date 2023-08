Greta Rossetti | da Michele Morrone a Eugenio Colombo | gli ex famosi della tentatrice

(Di giovedì 31 agosto 2023)è una delle tentatrici più amate (e discusse)passata edizione di Temptation Island. All’interno del resort ha conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti, il fidanzato che ha lasciato la sua compagna Perla Vatiero al falò di confronto per uscire insieme a lei. La relazione frae Mirko Brunetti sembrerebbe procedere a gonfie vele e i due si sono fatti pure un tatuaggio di coppia: la scritta “i tuoi occhi, la mia cura“. In questi giorni hanno però fatto molto discutere le uscitecon, ex tronista di Uomini e Donne. Questo perché i due in passato hanno avuto un flirt. Lo stesso Mirko Brunetti dopo aver visto le fotosua compagna con l’ex è stato ...

avrebbe avuto un flirt con Michele Morrone in passato. Ad affermarlo è stata un' utente di Instagram che ha inviato una segnalazione all' esperta di gossip Deianira Marzano . Inoltre, ...... l' ex fidanzata di Mirko Brunetti ha raccontato di aver già presentato l' ex tentatore di Temptation Island a sua sorella ma non ai genitori: Leggi ancherivede il suo ex Eugenio ...In questi giorni sul web si torna a parlare di Mirko Brunetti e, per i telespettatori di Temptation Island . La coppia nata nel reality delle tentazioni di Canale 5 continua a generare polemiche, di cui questa volta è protagonista Eugenio Colombo . ...

Greta Rossetti con l'ex Eugenio Colombo, Mirko Brunetti di Temptation Island svela come stanno le cose Fanpage.it

Tra le coppie più note di Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno conquistato di certo la pole position. Dopo essere usciti insieme dal programma, i due ...Non erano solo voci quelle che vedevano l'ex tentatrici di Temptation Island Greta Rossetti coinvolta in un gossip con l'attore Michele Morrone. L'influencer, una volta uscita dai riflettori, ha ...