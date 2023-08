Greta Rossetti conferma di aver avuto un flirt con Michele Morrone

avrebbe avuto un flirt con Michele Morrone in passato. Ad affermarlo è stata un' utente di Instagram che ha inviato una segnalazione all' esperta di gossip Deianira Marzano . Inoltre, ...... l' ex fidanzata di Mirko Brunetti ha raccontato di aver già presentato l' ex tentatore di Temptation Island a sua sorella ma non ai genitori: Leggi ancherivede il suo ex Eugenio ...In questi giorni sul web si torna a parlare di Mirko Brunetti e, per i telespettatori di Temptation Island . La coppia nata nel reality delle tentazioni di Canale 5 continua a generare polemiche, di cui questa volta è protagonista Eugenio Colombo . ...

Greta Rossetti con l'ex Eugenio Colombo, Mirko Brunetti di Temptation Island svela come stanno le cose Fanpage.it

Tra le coppie più note di Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno conquistato di certo la pole position. Dopo essere usciti insieme dal programma, i due ...Non erano solo voci quelle che vedevano l'ex tentatrici di Temptation Island Greta Rossetti coinvolta in un gossip con l'attore Michele Morrone. L'influencer, una volta uscita dai riflettori, ha ...