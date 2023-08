Gravenberch-Liverpool | il centrocampista verso la Premier | non si è allenato col Bayern

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il futuro di Ryanpotrebbe essere lontano dalMonaco perché il ragazzo non si ècoi bavaresi Il futuro di Ryanpotrebbe essere lontano dalMonaco perché il ragazzo non si ècoi bavaresi. Secondo quanto riportato dalla BILD, infatti, ilè molto vicino al suo approdo inLeague e al

Ryanè un nuovo centrocampista del. Operazione da 40 milioni più 5 di bonus, accordi totalmente raggiunti con il Bayern. L'ex Ajax aveva già manifestato il desiderio e l'intenzione di ...Commenta per primo Ryanè pronto a diventare un nuovo giocatore del: circa 45 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco, da dove l'olandese aveva fatto capire di voler andare via. Stasera dovrebbe ...Ilpiazza il quarto acquisto del suo calciomercato estivo. Come riporta Sky Sport DE, è fatta per l'arrivo di Ryandal Bayern Monaco a titolo definitivo. Dopo gli arrivi di Mac ...

Gravenberch al Liverpool, è fatta! Operazione lampo, cifre e dettagli CalcioNapoli24

Nuova avventura alle porte per Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco accostato anche all'Inter nelle scorse settimane ...Altro colpo in mediana per il Liverpool: i Reds sono in chiusura per Ryan Gravenberch dal Bayern Monaco. L’olandese arriva alla corte di Klopp per 40 milioni più 5 di bonus. Il centrocampista volerà i ...