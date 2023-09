Grave incidente tra più mezzi | distrutta una famiglia | morta mamma di 40 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Terribilenel territorio di Chieti, per cause ancora da accertare due auto, una fiat Tipo ed un panda, si sono scontrate frontalmente lungo la fondovalle Alento, nei pressi dello svincolo per Villamagna: nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza vettura. È successo intorno alle 22 di martedì 29 agosto, drammatico il bilancio: una donna di 40, Stefania Di Michele residente a Pretoro, èil marito di 46, in ospedale pera una sospetta frattura il figlio di 8 che viaggiavano con lei. >“Il dado è tratto”. Bianca Berlinguer non torna indietro, Mediaset già informata della sua decisione: la notizia ora è pubblica Nell’sono rimasti feriti anche due ragazzi. “La notizia della prematura scomparsa di Stefania nell’stradale di ieri – ...