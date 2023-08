Grave incendio alle Vele di Scampia | residenti in fuga VIDEO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vastosi è sviluppato all’interno della Vela Rossa di. Intorno22 di ieri sera l’allarme: le fiamme si sono sviluppate tra l’ottavo e il decimo piano del fabbricato. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Nei pressi della Vela Rossa c’è infatti la stazione dei Carabinieri, i militari supportano i vigili del fuoco anche nelle operazioni di messa in sicurezza dei. Al momento non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un volo Delta in viaggio tra Milano e Atlanta , negli Stati Uniti, ha subito unaturbolenza mentre si avvicinava all'aeroporto internazionale Hartsfield - Jackson, e 11 ...vicino all'...In Grecia non si spegne il piùmai divampato sul suolo europeo, che ha già distrutto il trenta per cento di una delle aree verdi protette più vaste della Grecia e dell'Europa, nel nord est del ......dal governatore di Pskov su Telegram mostrava il fumo che si alzava da un grandementre ... "Secondo le prime valutazioni non è successo nulla dima è difficile accertarlo di notte. Se ...

Incendio grave nella Vela Rossa di Scampia Fanpage.it

L’azienda Farida, con trenta dipendenti, era stata costretta a trasferirsi a Scandicci "Siamo orgogliosi e fieri".In Grecia non si spegne il più grave incendio mai divampato sul suolo europeo, che ha già distrutto il trenta per cento di una delle aree verdi protette più vaste della Grecia e dell’Europa, nel nord ...