Grant Shapps nuovo ministro della difesa britannico | la linea sull' Ucraina non cambia

Il governo britannico ha nominato l'ex segretario all'energia Grant Shapps nuovo ministro della difesa del paese, in sostituzione di Ben Wallace che aveva dichiarato di voler dimettersi dal ministro e di dimettersi da parlamentare alle prossime elezioni. La Bbc fa sapere, che il premier britannico Rishi Sunak ha scelto Shapps, 54 anni, come nuovo ministro della Difesa al posto di Ben Wallace. Shapps era finora titolare dell'energia.

Il premier britannico, Rishi Sunak, nominerà Grant Shapps nuovo ministro della Difesa, dopo la formalizzazione delle dimissioni di Ben ...Grant Shapps è stato nominato nuovo ministro della Difesa del Regno Unito. Lo ha confermato Downing Street. Quello di Shapps, finora ...