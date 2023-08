“Grandi idee | grandi decisioni” | il libro di Daniel Kahneman

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’approccio innovativo del Premio Nobel per l’Economia promuove scelte più bilanciate per migliorare la qualità dellequotidiane MILANO – Quali sono i rischi e gli errori maggiori insiti nei ragionamenti con cui prendiamo leimportanti e come possiamo evitarli? In(in uscita per ROI edizioni, con prefazione di Paolo Legrenzi) il nume tutelare dell’economia comportamentaleesplora alcuni temi fondamentali del processo di decision making: dai bias che influiscono sulle valutazioni dei nostri progetti, facendoci essere poco obiettivi e molto ottimisti, alla cultura aziendale dellecorporation che rende i manager ...