Grande Fratello | la famosissima fatta fuori prima dell’inizio | eppure tutti erano sicurissimi di vederla

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una nota influencer è finitadal cast della prossima edizione del: come sono andate le cose. Tra pochi giorni prenderà il via una particolare edizione del. Stando infatti alle direttive degli autori, il pubblico troverà in casa un cast variegato ossia composto da volti noti e da persone comuni.avranno una storia importante da raccontare e soprattutto non dovranno essere volti trash. In tal senso Signorini si è visto costretto a prendere delle decisioni importanti escludendo influencer e volti associati a siti come Onlyfans. Tra questi vi è anche un nome più volte associato al noto reality ma che a quanto pare non farà il suo ingresso in casa ma vediamo di chi si tratta., ...

Secondo le indiscrezioni emerse da Dagospia , sembra che Federico potrebbe essere un possibile concorrente del programma. Tuttavia, non è chiaro se ciò avverrà a breve o nel corso ...Dal prossimo 11 settembre si apriranno i battenti della Casa del. Federico Rossi , ex del suo Benji e Fede è pronto ad entrare nella dimora più spiata di Cinecittà Ecco cosa scrive Giuseppe Candela via Dagospia . Federico Rossi al...Complice magari la serie TV del momento o unpiùda imitare, molti sanno già cosa scegliere per esprimere la propria personalità. E se le tendenze moda propongono giacche in pelle e ...

Grande Fratello, durata confermata La rivoluzione di Pier Silvio si annacqua Libero Magazine

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Fratello, il celebre reality show che andrà in onda a partire dall’11 settembre su Canale 5. Come ormai noto, il conduttore sarà ancora una vol ...Milena Miconi è tornata a parlare della sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi. Non solo. L'ex concorrente della settima ...