Granchio blu | che cos’è | come pulirlo e cucinarlo

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilè una vera prelibatezza in cucina, molto apprezzato in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo delblu? Questo crostaceo, che non è assolutamente nuovo ai nostri mari, si è però rapidamente diffuso solo negli ultimi anni, provocando anche diversi problemi all’ecosistema locale – si tratta infatti di una specie aliena, ovvero che ha origine molto lontano da qui. Per combattere l’invasione, gli esperti consigliano… di portarlo in tavola: scopriamo allora cheilblu,e qualche ricetta perblu,Ilblu (Callinectes sapidus) è un crostaceo originario delle coste atlantiche dell’America, che spesso si spinge per chilometri anche lungo i fiumi, ...