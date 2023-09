GP Italia, gli orari TV Guarda anche GP Italia Leclerc e Sainz, i caschi disono un omaggio alla Ferrari e all'Italia Quanto soffre i cambi di vento Alla vigilia di, le caratteristiche ...... i caschi disono un omaggio alla Ferrari e all'Italiaè sempre una gara speciale per ... Sul progettosi è detto e scritto tutto. Spetta al lavoro dell'area tecnica a Maranello cambiare ...Il circus della Formula 1 accoglie le ultime news di mercato alla vigilia del weekend del Gp di. La scuderia annuncia l'accordo con i due piloti britannici che rimarranno nel team nel 2024 e ...

F1 Gp Monza 2023, Mercedes: Hamilton rinnova contratto fino al 2025, niente Ferrari Adnkronos

In una stagione difficile come quella attuale Charles Leclerc vuole regalarsi, e regalare a tutti i tifosi della Ferrari, un ottimo risultato nell'appuntamento di Monza. Nella gara di casa per la scud ...A Monza Verstappen è ad un passo dal record assoluto di vittorie consecutive, e per questo Sergio Perez applaude il compagno di squadra, capace di essere al 100% in qualunque pista ed in qualunque con ...