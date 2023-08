GP Catalogna | MotoGP | programma | orari e diretta tv del weekend

Il Ducati Lenovo Team torna in pista questo fine settimana per affrontare l'undicesimo appuntamento della stagione2023, il Gran Premio Monster Energy della. Presente in calendario dal 1992, il Circuit de Barcelona - Catalunya è una meta speciale per Ducati che qui, nel 2003, esattamente vent'anni ...Nuove speranze a Montmelò A un anno di distanza dalla vittoria conquistata a Montmelò, Fabio Quartararo e la Yamaha tornano inquesto fine settimana con l'obiettivo principale di riconfermare o migliorare il buono stato di forma dimostrato nell'ultimo weekend in Austria. A Spielberg, il francese aveva infatti chiuso ...Fabio Quartararo questo fine settimana torna un po' a casa, su una pista - quella del Montmelò - che l'ha visto trionfare tre volte tra Moto 2 e. 'Lo scorso anno qui ho corso una delle gare migliori della mia vita - confessa il pilota francese della Yamaha - Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti, mi piace Montmelò, solitamente è ...

MotoGP / Catalogna 2023: sabato e domenica sotto l'acqua FormulaPassion.it

Il Ducati Lenovo Team correrà questo weekend sul circuito di Barcellona per il Gran Premio Monster Energy della Catalogna.Il Defender dell'America's Cup, Emirates Team New Zealand, ha dato il benvenuto al Campione del Mondo MotoGP, Francesco "Pecco" " Bagnaia, e al Ducati Lenovo Team nella loro base di Barcellona. L'inco ...